На сегодня происходит общенациональная мобилизация в условиях военного положения.

Сейчас в Украине нет никаких волн мобилизации несмотря на то, что о них писал ряд СМИ.

В Сухопутных войсках ВСУ объяснили, что на сегодня происходит общенациональная мобилизация в условиях военного положения. Об этом сообщает ТСН.

Кроме того, не указана информация о четырех волнах мобилизации и в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на который ссылались представители СМИ.

Отмечается, что путаница с волнами возникла из-за того, что они действительно были, но в 2014-2015 годах, когда началась война на Востоке Украины. Пока же мобилизация не делится на этапы.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о военном положении и всеобщей мобилизации из-за широкомасштабного вторжения РФ в нашу страну. Позже этот указ был продлен до конца августа.

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.

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