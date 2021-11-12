Сейчас Куликовский находится под стражей.

Служба безопасности Украины обнародовала видео допроса боевика Дениса Куликовского ("Палыч"), руководившего тюрьмой "Изоляция" в оккупированном Донецке, который рассказывает о пытках.

Куликовский рассказывает: "На "Изоляции" содержались задержанные… Моя роль была – вытянуть правдивые, скажем так, показания. При каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ, я и доктор всегда был, чтобы если человеку станет плохо, он его откачал". При этом он сообщил, что к людям, которые не шли на сотрудничество, применялись пытки.

"А именно - "тапик", он же телефонный аппарат - привязывался либо к пальцам ног, либо "Док", который это все делал, он же Станислав Симонов, он привязывал к гениталиям", - рассказывает Куликовский. По его словам, этот доктор работал в подразделении ЦСО и всегда ездил с чемоданчиком, в котором были медпрепараты.

Руководитель "Изоляции" также рассказал, что людей сажали либо в одиночную камеру без туалета и не выводили их в туалет, а давали бутылку. "Либо по приказу Василия Евдокимова (он же "Ленин") человека заставляли сутки стоять и при этом не кормили, не поили. Чтоб только дал показания", - сообщил он.

Задержание Куликовского

Куликовского задержали 9 ноября в Киеве.

По информации СБУ, он организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках заключенных граждан Украины.

Боевика задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 149 (торговля людьми); ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований); ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

10 ноября Приморский районный суд Мариуполя арестовал боевика Дениса Куликовского ("Палыч"), который руководил тюрьмой "Изоляция" в оккупированном Донецке.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Офиса генпрокурора, содержать боевика будут в СИЗО СБУ в Киеве

Справка УНИАН. "Изоляция" - это незаконная тюрьма, созданная российской оккупационной властью на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году.

По данным Офиса генпрокурора, в тюрьме в разное время содержали около 3,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. - это гражданские лица. В "Изоляции" заключенных пытают и подвергают сексуальному насилию.

29 октября 2020 года руководителю "Изоляции" заочно сообщили о подозрении.

Автор: Надя Пришляк