По словам Петра Черника, страны НАТО могут отправить свои войска в Украину, но это означает, что они будут участвовать в боевых действиях.

НАТО не будет вмешиваться в войну России против Украины, пока Москва не сделает первый шаг, заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник в интервью The Telegraf.

"Пока ракета не прилетит в Бундесвер и пока не будет доказано, что это российская ракета, ничего подобного не произойдет. В то же время я предполагаю развитие сценария, который предложил Эммануэль Макрон. Вполне вероятно, войска европейских стран действительно появятся на нашей территории, но не как боевой элемент", - отметил Черник.

По его словам, войска этих стран могут быть привлечены для охраны менее опасных участков на границе Украины с Россией.

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"Мы имеем более двух тысяч км границы с РФ. Там стоят наши войска и техника. Почему бы не разместить на наиболее спокойных участках - Луцк и вверх от него - батальонно-тактическую группу, скажем, Литвы? Представьте: 800 человек, 11 танков, 33 боевые бронированные машины. Конечно, они бы были нам полезны", - пояснил Черник.

Эксперт также добавил, что сейчас мир дошел до "точки невозврата" и ситуация в любой момент может обостриться даже применением ядерного вооружения.

"Карибский кризис, 1962 год. Хрущеву ничего не угрожало. Абсолютно. Это были исключительно эмоции. Впрочем, ключи были вставлены в ядерные пусковые установки. "Часы судного дня" показывали две минуты до апокалипсиса. А теперь сравните положение Хрущева с положением Путина, Бортникова, Шойгу... Между тем, "часы судного дня" переведены на 30 секунд вперед. Это очень большой "шаг" и вместе с тем, это математические алгоритмы без эмоций", - сказал Черник.

Возможная отправка войск стран НАТО в Украину: что известно

Макрон заявил о теоретической возможности отправки западных армий в Украину. The Hill писал, что своим заявлением президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, допустил дипломатическую ошибку. Но в итоге эта ошибка пошла на пользу и ему, и Украине.

Впоследствии Макрон еще раз подтвердил свои намерения, но добавил, что такой сценарий возможен только в случае значительного ухудшения ситуации на фронте. Например, если войска РФ прорвутся на Киев или Одессу.

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