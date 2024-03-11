Федоренко рассказал об использовании россиянами химического оружия против украинских войск.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко отмечает, что российские оккупанты пытаются захватить Часов Яр Донецкой области, но за последние две недели успеха так и не имеют. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации в районе Бахмута.

"Противник продолжает совершение ударно-штурмовых действий, пытаясь наращивать свои усилия с целью оккупации населенного пункта Часов Яр. И соответственно, бьет по флангам, в частности штурмуя в направлении населенного пункта Ивановское, Клещеевка, Андреевка", - отметил Федоренко.

В то же время, подчеркнул он, на текущий момент можно с уверенностью сказать, что за последние две недели враг успеха не имел.

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"Все позиции Сил обороны остаются за нами. Несмотря на то, что при совершении ударно-штурмовых действий противник применяет весь имеющийся свой потенциал - все, за исключением ядерного оружия, находящегося у него на вооружении. А также достаточно активно пытается применять авиацию", - рассказал командир.

Говоря об управляемых авиабомбах, Федоренко отметил, что оккупанты провели определенную модернизацию, и сейчас эти бомбы "падают более точно, чем это было, к примеру, полгода назад или девять месяцев назад".

Также на вопрос, часто ли враг на их направлении применяет химическое оружие, военный отметил, что противник использует его уже более года.

"Основная их задача - это использование газов, которые являются ползучими, то есть тяжелее воздуха. Они спускаются на дно окопов, укрытий. Для чего противник применяет - для того, чтобы наши пехотные подразделения выкурить из укрытий", - пояснил он.

В то же время Силы обороны Украины для противодействия этому используют индивидуальные средства защиты и другие приспособления.

Кроме того, на вопрос, часто ли врагу удается забирать с поля боя свою подбитую технику для дальнейшего ремонта, командир отметил, что определенная категория целей не уничтожается, а выводится из боевого применения, а дальше она уже уничтожается.

"Очень небольшой процент техники, которая была повреждена, противнику удается забрать с поля боя. И обычно это происходит в связи с неблагоприятными погодными условиями. Условно, удалось поразить ту или иную единицу техники, она вышла из строя. Потом упал туман. И под покровом тумана мы не смогли сработать достаточно эффективно для того, чтобы уничтожить ее в полной мере", - сказал Федоренко.

Так, по его словам, статистически, из 10 единиц пораженной техники оккупанты забирают не более двух.

Война в Украине - ситуация на востоке

9 марта командир батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного значения Национальной гвардии Украины Сергей Сидорин отметил, что на Бахмутском направлении российские оккупанты постоянно наращивают свои усилия по проведению наступательных действий, вводят в бой резервы и пополняют потери.

По его словам, боевые действия проходят как в дневное время, так и ночью. И очевидно, что дальнейшей задачей противника будет выйти к населенному пункту Часов Яр.

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