Как сообщили в Офисе генпрокурора, в доме находились работники фирмы, которые охраняли вблизи села оросительные агрегаты, и несовершеннолетняя девушка.

Стало известно, что в апреле российские оккупанты расстреляли семерых гражданских в доме на Херсонщине, а затем взорвали его.

Как сообщает Офис генпрокурора, правоохранители провели осмотр места совершения военными РФ очередного военного преступления. По предварительным данным, в апреле во время оккупации россиянами одного из сел Херсонского района российские военные расстреляли в доме семерых гражданских.

После этого оккупанты взорвали дом с расстрелянными людьми.

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"По предварительной информации, в доме находились работники фирмы, которые охраняли вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка. Погибших похоронили вблизи места происшествия, а девушку – родители на местном кладбище", - рассказали в ОГПУ.

Сейчас продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Также продолжаются следственные действия, в том числе осмотр тел и проведение судебно-медицинской экспертизы.

Преступления России в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, по данным министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, по состоянию на 16 ноября в деоккупированной Херсонской области было выявлено 11 мест несвободы, где незаконно удерживали гражданских.

По состоянию на 16 ноября в области было обнаружено 63 тела замученных оккупантами людей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские войска заминировали все важные объекты Херсонской области перед отступлением.

Ранее Служба безопасности Украины показала очередную пыточную захватнических войск, которую обнаружили во время стабилизационных мероприятий в Херсоне.

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