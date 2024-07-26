Дипломат подчеркнул важность защиты территориальной целостности Украины.

В случае прекращения огня без вывода оккупационных войск 25% украинской территории останутся под контролем России, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Euronews.

"Многие страны предложили идею прекращения огня, но никто не задумывается над тем, что это означает", - акцентировал он.

По его словам, такой поворот событий дал бы России "время, чтобы укрепить свои возможности и возобновить нападения на Украину".

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Боднар подчеркнул важность защиты территориальной целостности Украины в рамках международного права для решения проблемы российской оккупации.

"Любое другое предложение не должно приниматься во внимание, и именно поэтому мы его отклонили, - сказал посол. - Наши методы достижения мира очень просты: вывод российских войск и защита международного права, а потом мы можем начать говорить о других возможностях".

Говоря о возможном членстве в НАТО, Боднар заявил, что Украина не намерена провоцировать Россию или создавать геополитические изменения, цель только - безопасность и "длительный мир":

"НАТО является единственной институцией, которая может удовлетворить потребности безопасности современного мира, по крайней мере на бумаге".

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Китае призывал Си Цзиньпина подтолкнуть Россию и Украину к "прекращению огня".

"Украина настаивает на том, что не может согласиться на любое прекращение огня, пока российские войска оккупировали примерно пятую часть ее территории, а ракеты и бомбы ежедневно падают на ее города. Президент Владимир Зеленский призвал к полному выводу российских войск, только тогда можно говорить о прекращении огня", - писал The Washington Post.

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