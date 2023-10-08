Травмы также получил 33-летний медик Красного Креста, его госпитализировали.

Этой ночью россияне били по Херсону и населенных пунктах правобережья - под обстрелами находились жилые кварталы. В результате атак травмированы более 10 человек, среди которых и младенец, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Херсонщина пережила еще одну ужасную ночь. Десятки раненых, в том числе - ребенок. Повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались. Их ликвидировали спасатели", - отметил он.

По словам Прокудина, травмы получили 11 херсонцев, в частности в состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь. Кроме того, среди раненых и 33-летний медик Красного Креста, у которого зафиксирована взрывная травма и контузия, мужчину госпитализировали.

Видео дня

"Несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс. Их пришлось забрать в больницу. Это две пары супругов - мужчина 67 лет и женщина 63 лет, а также мужчина 56 лет и женщина 54 года. А также две женщины в возрасте 87 и 62 года", - рассказал глава ОВА.

Кроме того, на местахмедики оказали помощь мужчинам 24 и 34 лет, у которых были ушибы.

Прокудин уточнил, что этой ночью россияне обстреливали и Станислав - сейчас последствия удара из "Градов" выясняются.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщают украинские военные, сейчас ситуация на юге страны остается стабильно напряженной. Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты Правобережья Херсонщины. В частности, за прошедшие сутки россияне совершили 55 артиллерийских обстрелов с использованием более 290 снарядов.

Вас также могут заинтересовать новости: