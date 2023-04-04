Издание отмечает, что бойцы ВСУ могут нанести армии РФ такие потери, которые будут иметь геополитические последствия.

Украинская армия уже готова к контрнаступлению, получив вооружение от западных союзников и создав штурмовые подразделения. Одним их главных испытаний операции станет восстановление потерь и сохранение мотивации защитников Украины, которые за год войны изрядно устали.

По информации издания The New York Times, готовящееся наступление ВСУ станет проверкой возможности перевооружать и восстанавливать украинские батальоны, сохраняя мотивацию и навыки, которые ранее обеспечивали преимущество.

"Успех Украины в боях на юго-восточных равнинах продемонстрировал бы миру упадок военной мощи РФ, уменьшил бы беспокойство, что война зашла в "болото", и, скорее всего, поощрил бы союзников Украины к дальнейшему вооружению и финансированию Киева", – говорится в сообщении.

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В то же время контрнаступление станет серьезным вызовом для Украины и ее армии, ведь украинским офицерам придется организовывать атаки артиллерии, пехоты и бронетехники, чтобы прорываться через российские окопы, танковые ловушки и минные поля.

"На юге российские подразделения строят оборонительные позиции после того, как их вытеснили из Херсонской области в ноябре. Современные западные танки, которые имеют лучшую живучесть и огневую мощь, будут иметь решающее значение для ликвидации этих позиций", – напомнили журналисты.

Директор Института Маккейна Эвелин Фаркас считает, защитники Украины способны нанести армии РФ такие потери, которые будут иметь геополитические последствия, если вовремя получат оружие. Она указала, что "Украина может сделать РФ ослабленной военной силой в Восточной Европе с небольшими рычагами влияния на переговорах о прекращении войны".

Отмечается, что на первом этапе контрнаступление ВСУ может зависеть от преодоления минных полей, которые оставили россияне. В связи с этим основное внимание украинской армии будет обращено на машины для разминирования.

При этом указано, что Украина может нанести удар на юге, что разделит удерживаемую РФ территорию на две зоны, перережет линии снабжения и поставит украинскую артиллерию в зону досягаемости российских баз во временно оккупированном Крыму.

В то же время в издании отмечают снижение морального духа украинских бойцов.

Контрнаступение Украины - что известно

Глава минобороны Украины Алексей Резников анонсировал операцию по освобождению территорий от российских оккупантов в апреле-мае, когда позволит погода. При этом атаковать захватчиков будут по нескольким направлениям.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в Украины будет лишь одна попытка контрнаступления, потому что на большее у Запада не хватит ресурсов.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ обязательно освободят все временно оккупированные территории. Он предупредил россиян, что они еще могут уйти или будут уничтожены.

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