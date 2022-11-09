Украинские воины попали в станции радиоэлектронной борьбы.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла по врагу 4 удары, на разных направлениях сбито 5 иранских беспилотников "Шахед" и 2 "Орлана".

Поражены, в частности, 2 позиции средств противовоздушной обороны противника, идет речь в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла по врагу 4 удара. Под поражение попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники...", - отмечается в сообщении.

Видео дня

В Генштабе добавили, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника.

Новые потери РФ в Украине - новости, которые стоит знать

За прошедшие сутки, 8 ноября, украинские морские пехотинцы ликвидировали более 30 противников, 5 вражеских танков и два дрона.

Позже Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток всего на нашей территории уничтожили около 780 врагов.

По состоянию на 9 ноября в Украине ликвидированы 77 950 захватчиков и, в частности, 2 тыс. 801 вражеский танк, 205 систем ПВО и 1 483 беспилотника.

Вас также могут заинтересовать новости: