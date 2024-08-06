К потерям во вражеской технике добавились, в частности 39 артсистем и 36 беспилотников.

Еще более тысячи российских оккупантов пополнили список потерь вражеской армии. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 585 тыс. 140 (+1050 за сутки) человек.

Среди потерь во вражеской технике, в частности 8 тыс. 421 (+4) танк, 16 тыс. 294 (+8) боевые бронированные машины, 16 тыс. 384 (+39) артиллерийские системы и 1 тыс. 138 реактивных систем залпового огня.

Также в этом перечне 910 единиц средств противовоздушной обороны, 365 самолетов, 326 вертолетов, 13 тыс. 158 (+36) беспилотников оперативно-тактического уровня и 2 тыс. 420 (+6) крылатых ракет.

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Кроме того, речь идет о 28 кораблях/катерах, подводной лодке, 22 тыс. 148 (+54) единицах автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 тыс. 738 (+1) единицах спецтехники. В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Война в Украине - новости

Как отмечает Forbes, Украина имела шанс одновременно уничтожить десятки российских самолетов Су-34, но из-за запрета Соединенных Штатов Америки применять дальнобойное оружие по России ВСУ не смогли им воспользоваться, а теперь стало слишком поздно.

Теперь же РФ перебросила большинство авиации на дальние аэродромы, которые защищены от большинства украинских беспилотников, а также находятся вне радиуса поражения ATACMS.

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