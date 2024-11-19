В Москве уверены, что воюют против всей НАТО разом, и, видимо, уже почти победили.

Полномасштабная российская агрессия против Украины, которая длится уже 1000 дней, потребует "еще немного" времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью индийскому изданию ANI.

"Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного", - сказал он, объясняя, почему война идет уже 1000 дней.

Песков уклонился от ответа на вопрос, когда же конкретно закончится война, но заверил, что это произойдет "как только мы достигнем наших целей". Каких именно целей Россия планирует достичь, он не уточнил.

Видео дня

"Мы продолжаем военную операцию. Потому что возможность мирных переговоров сейчас отрицается как Киевом, так и их руководителями в Вашингтоне", - заявил Песков, явно забыв, что именно Россия отказывается принимать участие во украинских Саммитах мира.

Россия отказывается от мирных переговоров

Как писал УНИАН, ранее украинское руководство неоднократно анонсировало планы провести второй Саммит мира, на который в частности хотят позвать Россию.

Однако именно Россия публично и в грубой форме отказалась участвовать в Саммите.

"Это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток. Мы в таких саммитах участвовать не будем. Мы с террористами разговаривать не будем", – сказала спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность участия РФ во втором Саммите мира.

Вас также могут заинтересовать новости: