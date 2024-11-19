По подсчетам аналитиков, ежедневно желание умереть в Украине изъявляют около 900 россиян.

В октябре россияне захватили больше всего украинской территории в течение одного месяца, если не считать первые дни полномасштабного вторжения. Однако эти достижения стоили россиянам и самых больших месячных потерь за всю войну, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что точно подсчитать российские потери крайне трудно. Сами россияне их, конечно, скрывают, тогда как Украина имеет причины для их завышения. Российские оппозиционные журналисты ведут подсчеты на основе опубликованных в сети некрологов.

На данный момент таким образом журналистам удалось подтвердить смерть более 78 тысяч российских солдат. Это гарантированный минимум - где известно имя каждого из тех, кто попал в эту базу. Однако, конечно, эта база далеко неполная, поскольку не обо всех погибших сообщается в публичных некрологах.

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Другая методика, основанная на подсчете избыточных (по сравнению с довоенным временем) случаев наследования имущества, дает более приближенную к реальности статистику: около 150 тысяч погибших. Однако эти данные именно оценочные и могут иметь значительную погрешность не только по недооценке, но и по переоценке российских потерь.

Впрочем, потери - это лишь один фактор, который влияет на боеспособность войска. Другой не менее важный - способность пополнять войска новобранцами. По оценкам западных аналитиков, которые делали расчеты на основе расходов российского бюджета, ежедневно в российское войско прибывает около 900 новобранцев.

"Такой темп комплектования позволил российским военным не только компенсировать потери, но и создавать новые подразделения", - резюмирует NYT.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в Белом доме считают, что нынешние проблемы Украины на фронте вызваны дефицитом солдат, а не оружия. По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, Украине стоит усилить мобилизацию.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полномасштабная война против Украины, которая и так длится уже 1000 дней, требует "еще немного" времени.

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