Оккупанты понесли значительные потери на Покровском направлении.

За прошедшие сутки украинские силы отбили в Курской области более 20 российских штурмов. Операция на территории России продолжается, сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Согласно последней сводке, всего на фронте произошло 130 боевых столкновений. Вблизи Волчанска на Харьковском направлении войска РФ пять раз штурмовали украинские позиции. Также оккупанты сбрасывали авиационные бомбы в районах Нескучного, Высокой Яруги и Новой Казачьей.

На Купянском направлении оккупанты 11 раз атаковали укрепления вблизи Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызово, Первомайского и Кругляковки. Авиационным ударам подверглись Петропавловка и Лозовая.

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14 штурмов позиций ВСУ захватчики провели в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Григорьевка, Торское и Терны на Лиманском направлении. Также террористысбросилиКАБ в районе Райгородка.

На Северском направлении россияне сбросили девять авиабомб на Северск и четыре на Закитное, они не проводили наступления. На Краматорском произошло одно боестолкновение вблизи Ступочек. Стенки и Николаевка подверглись авиаударам КАБами.

На Торецком направлении оккупанты восемь раз безуспешно штурмовали в районах Торецка, Дружбы и Щербиновки. Продолжается одно боестолкновение в Торецке. Авиационным ударам подверглись Романовка, Константиновка и Сухая Балка.

37 штурмовых и наступательных действий произошло на Покровском направлении. Наиболее активны россияне в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Миролюбовки, Новоторецкого, Юрьевки, Пустынки и Пушкино. Старая Николаевка и Александрополь были атакованы КАБами, четыре боестолкновения продолжаются:

"Ориентировочные потери врага на направлении составили 328 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены танк, три БТР, восемь единиц автомобильной техники, также повреждены один танк, пушка, две единицы автомобильной техники и одна САУ".

Интенсивно оккупанты атакуют украинские подразделения на Кураховском направлении. Войска РФ совершили 22 атаки, пытаясь продвинуться в районах Новоселидовки, Сонцовки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Антоновки. До сих пор идет бой вблизи Сонцовки.

На Времовском направлении террористы при поддержке авиации 15 раз штурмовали передний край обороны ВСУ вблизи Константинопольского, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

Отмечается, что попытка РФ продвинуться в направлении Новоандреевки на Ореховском направлении не увенчалась успехом. На Приднепровском Силы обороны отбили две атаки, противник успеха не имел.

Ситуация на фронте: данные аналитиков

Проект DeepState сообщает, что российские захватнические войска оккупировали Новую Ильинку, а также продвинулись возле Дальнего, Антоновки, Пустынки и в Торецке.

Полковник Владислав Селезнев говорит, что ситуация на российско-украинском фронте остается сложной, поскольку оккупанты готовы сжигать свои ресурсы для продвижений.

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