Враг потерял еще 12 танков, 17 артсистем и 39 боевых бронированных машин.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 19 октября обезвредили на фронте еще 1340 российских захватчиков.

В общем, как сообщает Генштаб, страна-агрессор Россия потеряла уже в войне против Украины 678 520 солдат. Кроме того, у врага было уничтожено много единиц военной техники и вооружения, в частности:

танков - 9047 (+12);

боевых бронированных машин - 18111 (+39);

артиллерийских систем - 19565 (+17);

РСЗО - 1232;

средства ПВО - 978;

самолетов - 369;

вертолетов - 329;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17287 (+57)

крылатые ракеты - 2624 (+1);

корабли /катера - 28;

подводные лодки - 1.

Также Силы обороны превратили в металлолом 3476 единицы специальной техники (+3 за сутки). Больше всего было потеряно - автомобильной техники и автоцистерн. Речь идет о 26987, из которых 41 единицу уничтожили вчера.

Видео дня

Война в Украине - последние новости

Война в Украине продолжается и, возможно, будет продолжаться еще достаточно долго, но она не может быть заморожена, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина.

Сейчас российские оккупационные войска пытаются с разных сторон прорваться к населенному пункту Кураховка Донецкой области. Также враг подошел с трех сторон к городу Селидово.

Вас также могут заинтересовать новости: