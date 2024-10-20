Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 19 октября обезвредили на фронте еще 1340 российских захватчиков.
В общем, как сообщает Генштаб, страна-агрессор Россия потеряла уже в войне против Украины 678 520 солдат. Кроме того, у врага было уничтожено много единиц военной техники и вооружения, в частности:
- танков - 9047 (+12);
- боевых бронированных машин - 18111 (+39);
- артиллерийских систем - 19565 (+17);
- РСЗО - 1232;
- средства ПВО - 978;
- самолетов - 369;
- вертолетов - 329;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17287 (+57)
- крылатые ракеты - 2624 (+1);
- корабли /катера - 28;
- подводные лодки - 1.
Также Силы обороны превратили в металлолом 3476 единицы специальной техники (+3 за сутки). Больше всего было потеряно - автомобильной техники и автоцистерн. Речь идет о 26987, из которых 41 единицу уничтожили вчера.
Война в Украине - последние новости
Война в Украине продолжается и, возможно, будет продолжаться еще достаточно долго, но она не может быть заморожена, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина.
Сейчас российские оккупационные войска пытаются с разных сторон прорваться к населенному пункту Кураховка Донецкой области. Также враг подошел с трех сторон к городу Селидово.