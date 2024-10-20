На поле боя уничтожается много вражеских солдат / фото 93 ОМБр Холодный Яр

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 19 октября обезвредили на фронте еще 1340 российских захватчиков.

В общем, как сообщает Генштаб, страна-агрессор Россия потеряла уже в войне против Украины 678 520 солдат. Кроме того, у врага было уничтожено много единиц военной техники и вооружения, в частности:

  • танков - 9047 (+12);
  • боевых бронированных машин - 18111 (+39);
  • артиллерийских систем - 19565 (+17);
  • РСЗО - 1232;
  • средства ПВО - 978;
  • самолетов - 369;
  • вертолетов - 329;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17287 (+57)
  • крылатые ракеты - 2624 (+1);
  • корабли /катера - 28;
  • подводные лодки - 1.

Также Силы обороны превратили в металлолом 3476 единицы специальной техники (+3 за сутки). Больше всего было потеряно - автомобильной техники и автоцистерн. Речь идет о 26987, из которых 41 единицу уничтожили вчера.

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Война в Украине - последние новости

Война в Украине продолжается и, возможно, будет продолжаться еще достаточно долго, но она не может быть заморожена, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина.

Сейчас российские оккупационные войска пытаются с разных сторон прорваться к населенному пункту Кураховка Донецкой области. Также враг подошел с трех сторон к городу Селидово.

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