Не лучшим образом складывается и ситуация вокруг города Горняк, пишут аналитики.

Продолжается 969-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Российские оккупационные войска пытаются прорваться в населенный пункт Кураховка Донецкой области.

Как рассказали аналитики проекта DeepState, враг делает это с разных сторон, в частности, с Горняка, Желанного второго и Зоряного. Отмечается, что ситуация там осложняется, поскольку противник подтянул туда силы и осуществляет постоянное давление на позиции Сил обороны Украины.

Не лучшим образом складывается и ситуация вокруг города Горняк, отмечается в сообщении.

"Враг имел продвижение на северных окраинах и продолжает двигаться в глубину населенного пункта, с целью его полного занятия. Там сейчас бойцам Сил Обороны очень нелегко. Сначала кацапы активизировали артиллерию, а теперь реализовывают в полной мере свою группировку, которую они туда стянули для штурма города", – пишет DeepState.

Аналитики также поделились кадрами уничтожения оккупантов в восточной части н.п. Зоряное Донецкой области украинскими защитниками из рядов 21 ОБСП.

Война в Украине: важные новости

Россияне взорвали мост и готовятся к наступлению ВСУ на юге. Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ". Речь идет о мосте через реку Конка в Херсонской области.

Между тем заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин сообщил, что в Украине увеличат сроки базовой общевойсковой подготовки мобилизованных. Отмечается, что разработана и утверждена программа базовой общевойсковой подготовки со сроком обучения 1,5 месяца. Сейчас она длится 30 дней.

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