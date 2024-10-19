В районе Часового Яра наблюдаются аналогичные попытки охвата города с флангов, как это происходит в Селидово, говорит Романенко.

Российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны Украины в Донецкой области. Враг подошел с трех сторон к городу Селидово.

"Селидово охвачено с трех сторон: осуществлен такой оперативный охват. Называют оперативным, но, в общем, на тактическом уровне способ, когда они решают эти задачи. То есть в лоб по фронту действовать не получается, тогда применяются дополнительные средства по нанесению авиационных и артиллерийских ударов. Как правило, авиационных с применением управляемых авиабомб, а также обходом по фронту с флангов", – пояснил в эфире телеканала FREEДОМ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

При этом аналогичные попытки охвата города с флангов наблюдаются и в районе Часового Яра. По словам генерал-лейтенанта, оккупанты пытаются обойти его через микрорайон Канал с севера, где находится Калиновка. На юге же – через Ивановское.

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"Это происходит и во многих других местах, где мини или более масштабные операции осуществляются, в частности такой охват происходит и вокруг Селидово", – акцентировал Романенко.

Отмечается, что после того, как наступательный импульс РФ на Покровском направлении спал, враг перегруппировал силы и сосредоточился на Угледаре и Курахово. Первый город оккупантам удалось захватить, и теперь основные силы "направляются в район Курахово и через него на Покровск".

"На мой взгляд, главная цель – это все-таки Покровск. Однако, если посмотреть на карту, видно, что Угледар – Курахово – Покровск – это южное направление, где пытаются охватить нашу Покровскую группировку, но усилия также прилагают и с севера. То есть такие планы они не оставляют", – констатировал генерал-лейтенант.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 19 октября, по состоянию на 22:00 на передовой зафиксировано уже 138 боевых столкновений. Горячее всего было на Кураховском направлении. Там враг 50 раз атаковал позиции Сил обороны при поддержке авиации.

Между тем аналитики проекта DeepState сообщили, что оккупанты пытаются прорваться в Кураховку в Донецкой области. Враг делает это с разных сторон, в частности, с Горняка, Желанного второго и Зоряного. К тому же, не лучшим образом складывается и ситуация вокруг города Горняк.

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