За прошедшие сутки общие потери врага составили 472 человека, сказал Тарнавский.

В Донецкой области за неделю воины Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" уничтожили три вражеских самолета. Речь идет о российских штурмовиках Су-25.

Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Он также рассказал о ситуации на Таврическом направлении.

"За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов, провел 47 боевых столкновений, кроме того совершил 906 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1321 огневое задание. Общие потери врага составили 472 человека. Уничтожено 36 единиц военной техники противника", – написал он.

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Среди потерь противника: 4 ББМ, 8 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, самолет Су-25, 13 БПЛА, 6 единиц автомобильной и 1 единица специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов российских оккупантов.

Потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, украинские воины ликвидировали 288 630 российских оккупантов. В частности, 860 захватчиков были уничтожены за предыдущие сутки.

Что касается вражеских потерь в авиации, было уничтожено 318 самолетов и 317 вертолетов. В металлолом также превратили около 5 тысяч танков, 9385 бронированных машин и тысячи единиц другой военной техинки.

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