Также нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, одному пункту управления и одному складу боеприпасов противника.

В эти сутки Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационную ракету Х-59 российских оккупантов.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, одному пункту управления и одному складу боеприпасов противника", - сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Также в Генштабе проинформировали, что враг нанес два ракетных и 13 авиационных удара, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Ситуация на фронте по состоянию на 16 января - последние новости

На Таврическом направлении российские захватчики увеличили атаки с привлечением бронетехники.

Украинскими силами уничтожена вражеская самоходная артиллерийская система "Гиацинт-С" но поражен зенитно-ракетный комплекс "Тор". Общие потери врага за прошедшие сутки составили 386 человек и 67 единиц военной техники. В частности, речь идет о 8 танках, 7 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 1 средстве противовоздушной обороны, 27 БпЛА, 5 автомобилях и 4 единицах специальной техники.

В течение суток произошло 85 боевых столкновений. В частности, враг атаковал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, запорожском направлениях. На Херсонщине враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник 6 раз безуспешно штурмовал позиции наших войск

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