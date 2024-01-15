Некоторые виды ракет РФ производит из собственных комплектующих, поэтому проблем с ними у оккупантов нет.

С осени россияне не смогли существенно нарастить производство ракет. Они имеют небольшой запас ракет и все, что производится, сразу применяется против Украины. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Пока максимальные показатели остаются такими же – это около 115-130 стратегических ракет. Однако они могут отличаться в зависимости от месяца. Уровень производства зависит от загрузки мощностей, от комплектующих, ведь очень много деталей – у тех же Х-101, "Кинжала", "Калибра" – иностранного производства", - рассказал Скибицкий.

По его данным, РФ многое потеряла из-за того, что ее предприятия, которые занимались поставкой комплектующих, находятся под международными санкциями. А своими аналогами она не может покрыть собственные потребности. Например, в декабре, по словам Скибицкого, Россия вообще не производила некоторые виды ракет.

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"Они сейчас пытаются держать определенный стратегический резерв. Как правило, это около 30% от имеющихся у них запасов. Яркий пример – с середины сентября россияне не применяли ни Х-101, ни "Калибр". Происходило накопление этих ракет. К тому же мы точно понимаем, что все произведенное сразу поставляется на поле боя", - рассказал представитель ГУР.

Скибицкий сообщил, что Россия производит практически всю линейку Х-31, Х-35, Х-29, Х-59 из собственных комплектующих.

"Это управляемые авиационные ракеты. Соответственно, и цели, по которым они могут применяться, тоже другие. Эти ракеты – Х-31 и Х-59 – направлены прежде всего на средства противовоздушной обороны, на наши радиолокационные станции, которые необходимо поразить врагу перед или во время нанесения массированных ударов", - пояснил Скибицкий.

По его словам, производство ракет в РФ зависит от их типа.

"К сожалению, они имеют возможность производить 100-115 ракет именно этого оперативно-тактического класса (вроде Х-31, Х-59 и т.д.)", - резюмировал представитель ГУР.

Сколько ракет может быть сейчас у россиян?

Несколько дней назад в Воздушных силах сообщили, что запасы ракет, которыми оккупанты обстреливали Украину во время крайних трех массированных атак, вернулись к уровню, который был два месяца назад.

"Есть информация от Главного управления разведки о 100 ракетах в месяц..., которыми россияне атаковали эти три дня (о типах ракет)... Посмотрим сколько они использовали за эти три атаки и можно примерно прикинуть, что запасы их на том же уровне, что были два месяца назад, когда в ГУР говорили о 900 ракетах", - сообщил тогда пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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