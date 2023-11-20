Бои продолжаются в районе промзоны, коксохимического завода и Степного.

Украинские войска контратаковали в районе Авдеевки в Донецкой области и продвинулись рядом с железной дорогой к юго-востоку от Степного, что подтверждают геолокационные кадры от 19 ноября.

Как сообщают аналитики в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW) со ссылкой на российские источники, ВСУ не только отбили позиции вблизи Степного, но и контратаковали в районе Авдеевского коксохимического завода.

Враг также пытался наступать вблизи Авдеевки, но подтвержденных успехов не достиг. По словам российских милблогеров, россиянам якобы удалось продвинуть вблизи промышленной зоны, Авдеевского коксохимического завода и железной дороги.

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Также оккупанты заявляли, что их подразделения наступали в районе ресторана "Царская охота", но позже сами же это опровергли. В Генштабе ВСУ подтверждали, что вражеские войска напрасно атаковали в районе Новокалинового, Новобахмутовки и Северного. При этом противник утверждал, что атаки были вблизи Первомайского, Красногоровки и Новокалинового.

Сейчас бои продолжаются в районе промзоны, коксохимического завода и Степного. В ВСУ заметили, что количество дезертиров в российской армии растет и заставляет командование применять физическую силу.

"Украинские военные ожидают, что Россия начнет третью волну штурма Авдеевки. Морозные погодные условия зимой, скорее всего, будут способствовать возобновлению более активных боевых действий, а дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки", — добавили в ISW.

Война в Украине - бои за Авдеевку

Как ранее сообщал УНИАН, Авдеевский коксохимический завод полностью находится под контролем украинских войск. оккупанты пытались подвести под коксохим танки, однако там сработали бойцы ССО, и техника противника осталась в поле.

Россия перешла к тактике "пешего окружения" Авдеевки после того, как за последние недели она потеряла на этом направлении около 270 единиц бронетехники.

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