По данным Генштаба ВСУ, Россия уже потеряла боле 8 тысяч танков на войне.

Россия понесла большие потери танков с начала большой войны в Украине, и, возможно, у нее осталось всего несколько тысяч боевых бронированных машин. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на результаты анализа спутниковых изображений искусственным интеллектом, который провели в немецкой газете Süddeutsche Zeitung (SZ).

Отмечается, что модель ИИ изучила спутниковые снимки 87 российских военных объектов, включая 16 баз, где хранятся танки, артиллерийские машины и бронетранспортеры. В рамках анализа было подсчитано количество танков на этих ключевых объектах до начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и до сегодняшнего дня.

"Одна из этих баз - 111-я Центральная танковая резервная база армии на юго-востоке России. В апреле 2021 года на ней размещалось 857 танков, сейчас она почти пуста, как показывают спутниковые снимки. Обнаружено, что всего через несколько месяцев после начала войны, в октябре 2022 года, Россия потеряла почти половину этих танков... Анализ других военных объектов выявил аналогичную картину", - говорится в публикации. Видео дня

Аналитик-исследователь оборонного и военного анализа в лондонском Международном институте стратегических исследований Майкл Гьерстад сообщил, что, по его оценкам, в России "все еще имеется около 3200 танков на складе".

"Но подавляющее большинство из них находятся в плохом состоянии и требуют значительного ремонта", - сказал он.

Старший научный сотрудник международного аналитического центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что Россия "теряет гораздо больше оборудования, чем может заменить, а запасы на исходе":

"Поэтому для Украины важно нанести настолько высокие материальные потери россиянам, что в какой-то момент ситуация для них станет критической".

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют около 540490 человек личного состава. За прошедшие сутки украинские воины уничтожили еще 1170 оккупантов.

Также Россия потеряна на поле боев не менее: танков - 8066, боевых бронированных машин - 15480, артиллерийских систем - 14423, РСЗО - 1109, средств ПВО - 871, БПЛА оперативно-тактического уровня - 11509.

Вас также могут заинтересовать новости: