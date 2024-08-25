За сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава армии РФ на 64 оккупанта.

На юге Украины, в частности, на Херсонщине и в Запорожье, российские оккупанты за минувшие сутки потеряли десятки единиц вооружения и техники, в том числе - зенитный ракетный комплекс "Тор", телекоммуникационный комплекс "Азарт", реактивную систему залпового огня "Град".

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в течение суток враг потерял 40 единиц вооружения и военной техники. Из них: ЗРК "Тор", телекоммуникационный комплекс "Азарт", реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", 7 артиллерийских систем. Также отминусовано 23 единицы автобронетехники, 4 разведывательных БПЛА, 2 лодки и комплекс видеонаблюдения.

"Поражены 3 полевых пункта боеснабжения, 2 места хранения ГСМ, наблюдательный пункт, 17 блиндажей, 3 огневые позиции и станция спутниковой связи Starlink", - говорится в сообщении. Видео дня

Кроме того, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 64 человека - безвозвратные и санитарные потери.

Также сообщается, что враг не оставляет попыток выбить подразделения ВСУ с занятых позиций. В частности, на Ореховском направлении враг совершил два штурма, но успеха не имел.

Недавно стало известно, что на южном направлении подразделения ВСУ поразили радиопеленгационный метеорологический комплекс "Улыбка", анализирующий данные с использованием элементов искусственного интеллекта.

Как сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, в тот день на юге враг потерял 25 единиц вооружения и военной техники. Среди них - радиопеленгационный метеорологический комплекс "Улыбка". Спикер назвал его "диковинным "зверем" и отметил, что ранее не встречал таких поражений.

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