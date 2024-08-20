Также получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 69 человек.

На южном направлении подразделения ВСУ за минувшие сутки поразили 25 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков, среди которых – радиопеленгационный метеорологический комплекс "Улыбка", анализирующий данные с использованием элементов искусственного интеллекта.

Как сообщил в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой, Силы обороны Юга наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В частности, по его словам, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 69 человек – это безвозвратные и санитарные потери россиян.

"Также враг потерял 25 единиц вооружения и военной техники. Среди них – радиопеленгационный метеорологический комплекс "Улыбка". Такой довольно диковинный "зверь". Раньше я лично не встречал таких поражений", – рассказал спикер. Видео дня

Он добавил, что также поражены 4 артиллерийские системы, среди них - зенитно-артиллерийский комплекс С-60, 11 единиц автобронетехники, 5 разведывательных БпЛА, 3 лодки и гидроскутер. Кроме того, ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт, 3 полевых пункта боеснабжения, место хранения материально-технических средств, место хранения ГСМ, 4 огневых позиции, 11 наблюдательных пунктов, 13 блиндажей и 2 места запуска БПЛА.

Как добавил Лиховой, оперативная ситуация в операционной зоне "Таврии" характеризуется снижением интенсивности боевых действий. Он уточнил, что речь идет о крупных направлениях – Приднепровском, который пролегает в Херсонской области, Ореховском и Гуляйпольском, которые охватывают Запорожскую область. В частности, на Запорожье за последние трое суток не было ни одного штурмового действия врага.

"Я думаю, что есть повод обратить на это внимание, потому что участок большой и очевидно, что россияне никуда не делись. То есть надо наблюдать, потому что это – не типичное поведение противника для последнего периода. Определенная активность врага наблюдается на Приднепровском направлении, где противник не оставляет попыток выбить ВСУ с плацдармов на правобережье Херсонщины", – рассказал спикер.

Он уточнил, что за вчера на левобережье была одна атака россиян – в районе села Крынки, на побережье Днепра. Она была безуспешная, потерь позиций ВСУ не допущено. Противник там, по данным военного, атакует небольшими группами.

Такое поведение, по мнению спикера, никак не связано с событиями в Курской области РФ, куда враг, по некоторым данным, передислоцировал определенное количество своих подразделений.

В то же время Лиховой обратил внимание, что количество артиллерийских обстрелов по позициям ВСУ несколько сократилось. В частности, за минувшие сутки насчитано 280 российских обстрелов с использованием примерно 1450 боеприпасов, что на несколько сотен меньше, чем месяц назад. При этом остается активной вражеская авиация – было нанесено 6 авиаударов, выпущено 6 управляемых авиабомб и тому подобное.

Российский комплекс "Улыбка"

Согласно открытым источникам, "Улыбка" – российский автоматизированный мобильный радиотехнический комплекс метеорологического назначения. Он разработан для зондирования влажности, параметров ветра и температуры в пользу частей зенитной и полевой артиллерии, систем РСЗО, подразделений РХБЗ и ВДВ.

Аппаратура комплекса обеспечивает предполетную проверку радиозонда, автоматическое сопровождение радиозонда в полете, прием и обработку метеорологических и радиолокационных данных и тому подобное. Вычислительное оснащение комплекса использует адаптивные методы обработки и анализа информации с элементами искусственного интеллекта.

Максимальная дальность зондирования составляет до 200 км, боевой расчет – 5 человек, время развертывания – 10 минут, рабочий диапазон температур – от -45 до +40 градусов Цельсия.

Напомним, на Приднепровском направлении, на оккупированной части Херсонщины, Силы обороны впервые поразили интересную цель – канатную переправу, которой пользовались российские захватчики. Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал, что за 18 августа враг четыре раза атаковал ВСУ на плацдармах на левом берегу Днепра, на позициях западнее села Крынки. По словам спикера, среди объектов, которые поражены подразделениями ВСУ, – одна канатная переправа.

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