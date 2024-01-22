Россия продолжает нести беспрецедентные потери во время штурма Авдеевки.

На Авдеевском направлении оккупанты продолжают нести рекордные потери. В мясных штурмах погибает за несколько месяцев столько же людей, как за десятилетия войны в Афганистане.

Как заявил в эфире телемарафона офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, за 4 месяца штурмов Авдеевки погибли столько же людей, как СССР в десятилетней войне в Афганистане.

"Под самой Авдеевкой за 4 месяца, вдумайтесь только, погибло столько людей, сколько за 10 лет Советский Союз потерял в Афганистане. Только одна Авдеевка. После этого, как вы помните, СССР развалился. Это же самое ждет Россию. Не может быть, чтобы это не сработало", – отметил Цехоцкий.

Офицер уверен, что Путину все же придется оправдываться за потери РФ в Украине. Он напомнил, что Башкортостан уже начал спрашивать диктатора, почему потери такие глобальные. Впоследствии это сделают и другие регионы, ведь мешки и куски тел начинают возвращаться в РФ.

Штурм Авдеевки - что нужно знаки сегодня

Россияне уже длительное время пытаются захватить Авдеевку, получают "по зубам" от защитников Украины и несут огромные потери. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш говорил, что власти РФ хотела захватить город к Новому году, но ее планы были разрушены.

В середине января офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий говорил, что на Авдеевском направлении враги хотят перерезать дороги и окружить Авдеевку.

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