Украинские морпехи за сутки уничтожили трех врагов, отметили в ВМС ВСУ.

За прошедшие сутки, 13 февраля, украинские морские пехотинцы ликвидировали, в частности, самоходную артустановку российских захватчиков и вражеский наблюдательный пункт.

Морпехи также уничтожили трех противников, говорится на странице Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook. По его данным, также ликвидирована одна единица вражеской прицепной артиллерии.

"За прошедшие сутки... подразделениями национального флота были уничтожены 3 оккупанта, 1 единица прицепной артиллерии, 1 самоходная артиллерийская установка и наблюдательный пункт. Окончательные потери врага уточняются", - отметили в ВМС ВСУ.

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Ранее сообщалось, что в течение 12 февраля морпехи ликвидировали 5 противников, вражескую гаубицу "Мста-Б", хранилище с боеприпасами и два вражеских танка.

Ситуация на фронтах в Украине - что надо знать

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на утро 14 февраля россияне в нашем государстве продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступления на таких направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Лиманском и Новопавловском. В Генштабе подчеркнули, что противники понесут серьезные потери.

Стоит отметить, что общие потери россиян в Украине составляют примерно 139 080 захватчиков. Кроме того, ликвидированы, в частности, 2299 вражеских артиллерийских систем.

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