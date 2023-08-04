В частности, поражены 9 артиллерийских средств и два района сосредоточения личного состава.

Силы обороны продолжают успешно уничтожать технику и вооружение оккупантов. Так, по данным Генштаба, авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии также продемонстрировали успешную работу. В течение суток поражено 9 артиллерийских средств на огневых позициях и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Оккупанты в свою очередь продолжали терроризировать Украину.

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"В течение суток враг нанес 39 авиационных ударов (применив 2 ударных дрона "Shahed-136/131", все были уничтожены) и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Потери оккупантов в Украине

Оккупанты с начала полномасштабной войны потеряли в Украине 248,5 тысяч человек.

В частности, только за прошедшие сутки украинские военные собрали хороший урожай из более 600 российских захватчиков и почти 90 единиц вражеской техники и вооружения.

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