За сутки в Украине российские оккупанты потеряли 1130 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составили около 529750 (+1130 за сутки).
Также уничтожено за прошедшие сутки много вражеской техники, в частности, только 48 артиллерийских систем (с начала полномасштабного вторжения -14007).
По данным Генштаба враг потерял:
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11221 (+34 за сутки),
- танков - 7984 (+10),
- боевых бронированных машин - 15319 (+12),
- средства ПВО - 857 (+4),
- автомобильной техники и автоцистерн - 19078 (+47),
- специальная техника - 2351 (+7).
С начала полномасштабного вторжения также враг потерял: РСЗО - 1104 единиц, самолетов - 359, вертолетов - 326, крылатые ракеты - 2297, корабли /катера - 28, подводные лодки - 1
Война в Украине: новости
Сегодня ночью в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской и Винницкой областях объявлялась воздушная тревога.
Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало об угрозе применения беспилотных летательных аппаратов и баллистического вооружения с востока.