Уничтожены почти 50 артиллерийских систем, а также другую технику противника.

За сутки в Украине российские оккупанты потеряли 1130 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составили около 529750 (+1130 за сутки).

Также уничтожено за прошедшие сутки много вражеской техники, в частности, только 48 артиллерийских систем (с начала полномасштабного вторжения -14007).

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По данным Генштаба враг потерял:

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11221 (+34 за сутки),

танков - 7984 (+10),

боевых бронированных машин - 15319 (+12),

средства ПВО - 857 (+4),

автомобильной техники и автоцистерн - 19078 (+47),

специальная техника - 2351 (+7).

С начала полномасштабного вторжения также враг потерял: РСЗО - 1104 единиц, самолетов - 359, вертолетов - 326, крылатые ракеты - 2297, корабли /катера - 28, подводные лодки - 1

Война в Украине: новости

Сегодня ночью в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской и Винницкой областях объявлялась воздушная тревога.

Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало об угрозе применения беспилотных летательных аппаратов и баллистического вооружения с востока.

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