Военные признаются, что промедление американских законодателей стоило Украине потери территорий и человеческих жизней.

Одобрение помощи США приближает Украину к пополнению истощенных войск, которые пытаются удержать линию фронта.

Как говорится в материале Associated Press, россияне продолжают давить на отдельных направлениях Донбасса. Украинский командир Алексей Тарасенко стал свидетелем ужасного изменения оперативной ситуации в прошлом месяце.

Потери их не останавливают

Его подразделение борется на Часов Яр. Вместо типичных штурмов пехоты московские войска шли на наглый риск, атакуя батальонами и взводами, иногда с привлечением 10 единиц техники.

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Воины под командованием Тарасенко уничтожили до 80 танков в течение следующих недель, но это не замедлило врага. Уверенность российских военных усиливалась с осознанием того, что поставки боеприпасов в Украину сокращаются, поскольку США колеблются над предоставлением дополнительной военной помощи.

Принятие Палатой представителей США долгожданного пакета 61 миллиардов долларов для Украины делает страну на шаг ближе к вливанию новой огневой мощи, которая будет направлена на линию фронта для борьбы с последними атаками Москвы. Но время идет, а Россия прилагает все усилия, чтобы достичь своих самых значительных достижений до 9 мая. Тем временем Киеву ничего не остается, как ждать поставок.

Россия воспользовалась моментом на поле боя и заставила войска Киева уступить тактически значимую территорию. На бригаду Тарасенко волна за волной наступали механизированные части. Под прикрытием ударных беспилотников и артиллерийского огня они достигли окрестностей Часового Яра, который является воротами к оборонительному хребту Украины в Донецкой области.

"Они сконцентрировали на этом направлении непомерно большие ресурсы. Самое трудное - справиться с этим постоянным натиском врага, который не меняется, хотя теряет много военной техники и солдат", - сказал заместитель командира 5-й отдельной десантно-штурмовой бригады Тарасенко.

Остановить РФ и ждать оружие

Пентагон заявил, что может доставить оружие в Украину в течение нескольких дней, если Сенат и президент Джо Байден окончательно одобрят пакет помощи. Но эксперты и украинские законодатели заявили, что могут потребоваться недели, пока помощь поступит в войска, что даст России больше времени.

Семимесячные попытки принять пакет фактически сделали Украину заложником внутренней политики ее крупнейшего союзника. Это также вызвало беспокойство относительно того, как изменчивость американской политики повлияет на будущую военную поддержку.

Европейские партнеры не могут сравниться по объемам и масштабам американской помощи, которая остается основной надеждой Киева на победу в войне. Но эта поддержка пришла с красными линиями, включая запрет использовать оружие, предоставленное Западом, для ударов внутри Российской Федерации. Некоторые украинские чиновники утверждают, что такие ограничения препятствуют их способности повредить более мощные возможности противника.

Если предположить, что помощь поступит в течение следующих двух месяцев, планируется потенциальное наступление в конце лета. Аналитики утверждают, что будущая поддержка должна быть рассчитана не на одну большую решающую битву, а на устойчивую стратегию в течение многих лет.

Сначала Украина должна сдержать попытки России сломать оборонительные рубежи и укрепленные позиции.

Россия приближается к ключу обороны Донбасса

В прошлом месяце агентство пообщалось с рядом командиров в активных зонах восточной линии фронта, от Купянска до Бахмута. Они сказали, что их солдаты имели норму снарядов и пытались отражать атаки врага с недостаточным количеством артиллерийских боеприпасов.

У них также критически не хватает ракет противовоздушной обороны, не только для высококлассных систем Patriot, которые защищают города, но и для тактических авиационных систем. Это дало российским истребителям-бомбардировщикам возможность сбросить тысячи смертоносных авиапланирующих бомб на украинские позиции, сравняв оборону с землей, чего российские военно-воздушные силы не могли сделать раньше.

С января Кремль захватил 360 квадратных километров украинской территории. С конца декабря украинское командование жалуется на острую нехватку боеприпасов. К февралю командиры артиллерийских подразделений в нескольких регионах заявили, что имеют менее 10% необходимого запаса.

Нигде нет такой потребности в припасах, как в Часовом Яру. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что высшее военное руководство России дало приказ своим солдатам захватить город до 9 мая.

Чтобы достичь этой цели, Россия ежедневно обстреливает украинские войска, которые не имеют возможности для контратаки, с беспилотников и планирующих бомб.

"Время важно. Они просто уничтожили наши позиции массированными ударами. Сейчас эти позиции постоянно обстреливают артиллерией, поэтому их невозможно отбить. Теперь нам нечем ответить врагу", - отметил командир батальона 92-й бригады в районе Часового Яра Юрий Федоренко.

Воины достигли чрезвычайного уровня истощения. Федоренко признал, что россияне неуклонно продвигаются. Во время интервью российские войска находились всего в 500 метрах от города. Он сказал, что солдат, которые погибли, защищая потерянную землю, можно было бы спасти, если бы помощь США была одобрена раньше.

"Наши потери можно было бы свести к минимуму, и мы бы не потеряли территории, которые потом придется отвоевывать", - сказал командир.

Россия набрала обороты вскоре после того, как в феврале получила контроль над Авдеевкой. Сразу московские войска пытались укрепить свой тактический успех и дальше продвигаться к большим, стратегически важным городам - Константиновке, Славянску и Дружковке - которые вместе образуют крепостной вал главной обороны Украины Донецкой области. Победа в Часовом Яру, довоенное население которого насчитывало 12 000 человек, приблизила бы Россию к прорыву этой баррикады.

"Если россиянам удастся взять Часов Яр, они будут лишь примерно в 5-7 километрах от самого южного звена этой цепи. Тогда мы попадаем на территорию, где россияне могут достичь действительно значительных оперативных успехов и подрывают способность Украины защищать остальной Донбасс", - сказал Джордж Баррос, аналитик Института изучения войны.

Поставка новых боеприпасов даст украинским силам прикрытие и поможет им отбросить врага. Но Россия и в дальнейшем будет иметь преимущество как в живой силе, так и в боеприпасах. Российская армия имеет возможность привлекать от 20 000 до 30 000 новых солдат в месяц, и она имеет преимущество в артиллерии примерно 6:1.

До сих пор такая реальность исключала любой потенциал для украинского контрнаступления.

"У российских бойцов нет ощущения, что они сейчас потеряют какое-то критически важное подразделение бронетехники или военное подразделение, для которого у них больше не будет нового подкрепления. Их это не волнует. Это их преимущество", - сказал Тарасенко.

Часов Яр - какая там ситуация сейчас

Оккупанты не оставляют попыток захватить Часов Яр. Город им нужен для дальнейшего наступления на Краматорск, Славянск и Константиновку.

Однако город продолжает оставаться под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на то, что войска РФ стремятся захватить его до 9 мая.

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