На украинской земле ликвидировали российского полковника.

В Украине ликвидирован начальник ракетных войск и артиллерии 35-й общевойсковой армии Вооруженных сил России (войсковая часть 62825) – полковник Борис Тотиков.

С начальником оккупантов прощались в Рязани 25 сентября, сообщают "Рязанские ведомости".

Журналист Юрий Бутусов в Telegram написал, что начальник ракетных войск и артиллерии является одним из ключевых звеньев в современной войне.

Видео дня

Бутусов отметил, что, по сведениям российских источников, перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины в Харьковской области по штабу оккупантов в Изюме был нанесен удар высокоточными американскими ракетами HIMARS.

Журналист добавил, что в этом районе именно штаб 35-й армии РФ отвечал за управление войсками, и именно в их полосе ВСУ совершили прорыв.

"...Теперь понятно, что разгром россиян был в значительной степени связан с потерей управления и точным определением украинской разведкой дислокации российских штабов и их точным поражением", – подчеркнул он.

Ситуация на Харьковщине и контрнаступление ВСУ – важные новости

В начале июня американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в городе Изюм была уничтожена почти вся 35-я общевоинская армия РФ. Эксперты считают, что оккупанты были уничтожены из-за некомпетентности их командиров.

В конце августа стало известно, что Украина начала контрнаступление. Украинские воины 11 сентября подняли государственный флаг в центре Изюма.

16 числа президент Владимира Зеленский сказал, что защитники Украины освободили от оккупантов почти всю Харьковщину.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине по состоянию на 26 августа составляют около 57 200 человек ликвидированными.

Вас также могут заинтересовать новости: