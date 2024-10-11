По их данным, были уничтожены ракеты и авиабомбы.

Украине удалось повредить взлетно-посадочную полосу российского военного аэродрома "Ханская", а также уничтожить ракеты, авиационные бомбы и УМПК оккупантов.

Об этом со ссылкой на источники пишет российский Telegram-канал Astra. По их данным, один из дронов частично разрушил взлетно-посадочную полосу, а второй беспилотный летательный апарат попал в склад боеприпасов, вызвав детонацию ракеты X-31, трех X-35 и 15 авиационных бомб УМПБ:

"Также потерян 41 унифицированный модуль планирования и коррекции: 20 УМПК-500М, 16 УМПК-500 и 5 УМПК".

Атака на аэродром в Адыгее

Напомним, что пршлой ночью Украина нанесла удары по российской авиабазе в Республике Адыгея. Она находится в 410 километрах от линии боевого соприкосновения

Большой пожар вынудил местную администрацию начать эвакуацию людей. Уже на следующий день украинский Генеральный штаб подтвердил поражение склада боеприпасов на аэродроме оккупантов.

По данным источников УНИАН в спецслужбах, операцию провели Служба безопасности Украины, Главное управление разведки и Силы спецопераций. В момент удара на аэродроме были находились 12 самолетов Су-34, два Diamond DA42, 37 Л-39, четыре Су-35С и два Ми-8.

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