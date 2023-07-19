Российские оккупанты на нескольких направлениях потерпели провалы, сообщили в Генштабе.

Российские захватчики продолжают проявлять наибольшую активность на востоке нашего государства, там произошло более 20 боев.

Противники на нескольких направлениях пытались наступать, но осуществлению их замыслов помешали Силы обороны, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в среду утром, 19 июля, в своей сводке.

В частности, на Шахтерском направлении возле Новодаровки Запорожской и Ровнополя Донецкой областей враги пытались восстановить утраченное положение, но не имели успехов.

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На Бахмутском направлении противники совершали атаки в районе Богдановки Донецкой области, и их отразили защитники. "На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону", - отметили в Генштабе.

На Марьинском направлении защитники и защитницы продолжают сдерживать наступление РФ возле Красногоровки и Марьинки.

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Россияне уже длительное время пытаются прорвать оборону украинских воинов на востоке нашего государства, но терпят провалы.

17 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что оккупанты пошли в наступление на Купянском направлении. По словам аэроразведчика 92 отдельной механизированной бригады армии Украины Леонида Маслова, противник на этом направлении просто активизировался, и ничего не прорвал.

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