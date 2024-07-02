Силы обороны поразили Центр космического слежения и связи россиян 23 июня.

Россияне управляли спутниками группы связи и навигации в Центре космического слежения и связи, который недавно подвергся ударам от Сил обороны Украины, рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире телемарафона.

"Также, там была возможность управлять спутниками, которые занимались активной или пассивной радиолокацией. Это разведка воздушного пространства земли в Украине. Поэтому мы дальше видим больше уничтожения возможностей россиян видеть территорию Украины за счет ударов по таким объектам, как и дальние радиолокационные объекты, которые находятся на земле, уничтожение самолетов ДРЛО А-50. Поэтому Россия все больше теряет "зрение" и возможность мониторить наше воздушное пространство", - пояснил Храпчинский.

Удар по Центру космического слежения и связи в Крыму: что известно

23 июня в оккупированном Крыму произошли взрывы - впоследствии стало известно, что целью удара стал Центр космического слежения и связи россиян.

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Позже в СМИ появились спутниковые снимки центра после атаки. В частности, отмечалось, что там находились системы спутникового наблюдения и сбора информации "Лиана", в которую входят спутники "Лотос" и "Пион-НКС".

Накануне в Министерстве обороны Украины подтвердили уничтожение Центра космического слежения и связи оккупантов в Крыму, который является важной военной составляющей в системе спутниковой связи и навигации для россиян.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, в результате удара по российскому Центру космического слежения и связи в Крыму, у оккупантов могут начаться проблемы с выполнением некоторых задач.

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