Уже вступил в силу порядок представления заявлений о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданин РФ.

В Луганской области начали принудительный процесс получения детьми гражданства РФ. Об этом сообщила Луганская военная администрация.

"В Кремле спешат принудительно паспортизировать жителей оккупированной Луганщины. То, что они не считали нужным делать в течение восьми лет, пытаются успеть за несколько месяцев", - отмечают в администрации.

Согласно сообщению, в настоящее время уже вступил в силу порядок подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданин РФ.

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"Для этого одному из родителей обязательно нужно иметь паспорт РФ. Конечно, можно его и не получать и сразу попасть под сокращение на работе или в отказ в социальных выплатах. Времени на размышления оккупанты не оставляют", - информирует Луганская военная администрация.

Ситуация на Луганщине

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, в Луганской области выросли случаи дезертирства российских военнослужащих. Для удержания контроля над ситуацией российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения.

Председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Луганской области Александр Стрюк сообщил, что оккупанты вывозят с предприятия "Азот" в Северодонецке самое ценное, мародерят в квартирах горожан.

В то же время силы обороны Украины постепенно продвигаются вперед на Луганщине.

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