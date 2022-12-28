В Луганской области начали принудительный процесс получения детьми гражданства РФ. Об этом сообщила Луганская военная администрация.
"В Кремле спешат принудительно паспортизировать жителей оккупированной Луганщины. То, что они не считали нужным делать в течение восьми лет, пытаются успеть за несколько месяцев", - отмечают в администрации.
Согласно сообщению, в настоящее время уже вступил в силу порядок подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданин РФ.
"Для этого одному из родителей обязательно нужно иметь паспорт РФ. Конечно, можно его и не получать и сразу попасть под сокращение на работе или в отказ в социальных выплатах. Времени на размышления оккупанты не оставляют", - информирует Луганская военная администрация.
Ситуация на Луганщине
Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, в Луганской области выросли случаи дезертирства российских военнослужащих. Для удержания контроля над ситуацией российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения.
Председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Луганской области Александр Стрюк сообщил, что оккупанты вывозят с предприятия "Азот" в Северодонецке самое ценное, мародерят в квартирах горожан.
В то же время силы обороны Украины постепенно продвигаются вперед на Луганщине.