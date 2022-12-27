Руководство оккупантов увеличило число патрулей, отметили в Генштабе нашей армии.

В Луганской области зафиксировано увеличение случаев дезертирства российских военнослужащих и оставление ими боевых позиций из-за того, что потери России в войне с Украиной значительные.

Для удержания контроля над ситуацией российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения, об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 вторника, 27 декабря.

"В связи со значительными потерями личного состава в Луганской области отмечается увеличение случаев дезертирства российских военнослужащих и оставления ими боевых позиций", - рассказали в Генштабе.

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Ситуация в Луганской области во время войны с Россией - это надо знать

ВСУ в конце лета пошли в контрнаступление. В регионе уже освободили от оккупантов 12 населенных пунктов.

Российские захватчики возле ряда населенных пунктов Луганской области не раз атаковали позиции наших воинов и получали достойный отпор.

19 декабря руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что в регионе противник устанавливает блокпосты, чтобы ловить своих дезертиров, которые бегут с передовой.

27 числа журналисты узнали, что восемь мобилизованных россиян сбежали из Луганской области обратно в РФ.

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