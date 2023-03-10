За ночь на Донецком направлении россияне потеряли около двух взводов личного состава.

Ситуация на Донецком направлении фронта сложная, однако российские захватчики понесли значительные потери и снизили свою активность.

"Враг немного снизил свою активность на Донецком направлении. Это связано с тем, что на Запорожском направлении наши подразделения уничтожают логистические склады, скопление личного состава и техники, что делает невозможным дальнейшее продвижение врага", - сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире информационного телемарафона.

По его словам, ситуация на Донецком направлении сейчас сложная. Хотя враг и уменьшил активность, однако продолжает штурмовать: лишь за сегодняшнюю ночь он провел шесть штурмовых действий.

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"Все штурмовые действия были в районе Авдеевки и Марьинки. Потерь наших позиций не произошло. Враг потерял за сегодняшнюю ночь около двух взводов", - рассказал спикер.

Наступление на Угледар - есть ли угроза

Дмитрашковский отметил, что о повторном наступлении на Угледар речь пока не идет из-за значительных потерь оккупантов.

По его информации, в течение последней недели россияне очень активно атаковали позиции в направлении Угледара, Марьинки и Авдеевки, применяли свои лучшие подразделения, но на сегодня известно о том, что морально-психологическое состояние военных РФ совсем упало.

"Сейчас о наступлении речь не идет, поскольку враг понес очень существенные потери. Командир знаменитой 155-й бригады морской пехоты был доставлен в Ростов за отказ выполнять боевые распоряжения. Также подразделения "Степ" и "Тигр" отказываются участвовать в боевых действиях. Известно о 126-й бригаде, в которой 20 человек написали отказ... На данный момент, я думаю, что у врага основная задача - восстановить силы, технику, поскольку на прошлой неделе они достаточно серьезно потеряли личного состава - около двух батальонов", - сказал спикер.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 9 марта, украинские военные отбили более 100 атак.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия неподалеку Марьинки, Угледара и еще восьми населенных пунктов Донецкой области. Обстрелам россиян подверглись Авдеевка, Водяное, Угледар и еще семь населенных пунктов.