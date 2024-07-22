РФ потеряла еще четыре средства противовоздушной обороны, поделился Генштаб ВСУ.

Потери России в войне против Украины за минувшие сутки составили 1050 человек, а с начала полномасштабного вторжения - около 567760 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Отмечается, что также уничтожено много вражеской техники, в том числе 15980 боевых бронированных машин (+17 за сутки).

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артиллерийских систем - 15637 (+51 единица за минувшие сутки);

средства ПВО - 900 (+4);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12475 (+73);

танков - 8284 (+18);

автомобильной техники и автоцистерн - 21138 (+102);

специальной техники - 2637 (+21).

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты потеряли в Украине 362 самолета, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров, одну подводную лодку. Также сбито 2401 российскую крылатую ракету.

Стоит отметить, что общие потери РФ на 21 июля 2024 года составляли примерно 566710 оккупантов.

Продолжается война в Украине - что надо знать

Как писал УНИАН, аналитики DeepState сообщили о продвижении российских захватнических войск. Отмечается, что россиянам удалось продвинуться в населенных пунктах Нью-Йорк и Зализное (Бахмутский район Донецкой области).

Также аналитики сообщают о продвижении армии РФ у Пантелеймоновки и Калиновки. В настоящее время в Генеральном штабе ВСУ эту информацию не подтверждали.

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