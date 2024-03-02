Ликвидированы, в частности, два старших лейтенанта противника.

Потери России среди командного состава в войне против Украины возросли, в частности, ликвидирован командир батальона Алексей Башкатов, который имел звание подполковник.

Офицер Вооруженных сил Украины с позывным "Штирлиц" - Анатолий Штефан, в своем канале в Telegram сообщил, что также уничтожен вражеский капитан Иван Малов - начальник штаба гаубично-самоходной артиллерии дивизиона 291 артиллерийской бригады РФ. По его данным, еще "минусованы" капитан Андрей Воронин, лейтенант Илья Астахов и два старших лейтенанта - Антон Чередниченко и Вадим Техов.

Кроме того, воин сообщил новую деталь насчет ликвидации российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. По сведениям "Штирлица", в результате уничтожения борта ликвидирован начальник оперативного расчета самолета майор Сергей Федосов.

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Украинский офицер также показал фотографии уничтоженных российских военных "шишек".

Важные потери российской армии на сегодняшний день в Украине - что нужно знать

Вечером 23 февраля стало известно, что украинцам удалось ликвидировать еще один вражеский самолет А-50. Позже появилась информация, что все члены экипажа борта уничтожены.

Стоит отметить, что российские оккупанты во время полномасштабной войны против украинцев понесли огромные потери как в технике, так и в живой силе. Общие потери противника среди самолетов составляют 346 единиц. Кроме того, уже известно о ликвидации приблизительно 415 640 оккупантов.

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