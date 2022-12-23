По его данным, есть информация об угрозе их физического уничтожения.

Освобожденные из российского плена командиры обороны мариупольского завода "Азовсталь" находятся в удобных, комфортных условиях и ждут прибытия своих семей на Новый год.

Как рассказал в комментарии Радио Свобода посол Украины в Турции Василий Боднар, военные обеспечены медикаментами, питанием и спортивными тренажерами. По его словам, сейчас их состояние улучшилось.

"Ограничено передвижение и свободный доступ к коммуникациям с внешним миром. Это прежде всего связано с вопросами безопасности, поскольку есть информация об угрозе их физического уничтожения. И второе – это условия дальнейших обменов, поскольку многие из наших героев находятся в российских застенках, и нам нужно проводить работу по их освобождению", – сообщил Боднар.

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Также украинский посол отметил, что при случае защитники "Азовстали" появятся и публично покажут различие между тем, как они выглядели на момент освобождения из плена и теперь.

Масштабный обмен пленными между Украиной и РФ

Самый масштабный обмен пленными состоялся 22 сентября. Украина вернула из российского плена 215 военных, 108 из них – бойцы полка "Азов". Киев отдал Кремлю кума Владимира Путина Виктора Медведчука и еще 55 российских пленных.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, пятеро освобожденных из российского плена командиров полка "Азов" до конца войны будут под протекцией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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