Сейчас ведется работа по составлению точных списков украинских военных, которые находились в Оленовке в день теракта.

В полку "Азов" есть предварительные сведения о гибели по меньшей мере 41 украинского военного в результате совершения россиянами теракта в колонии в Еленовке в оккупированной части Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время онлайн-пресс-конференции командиров полка "Азов".

По словам начальника штаба полка "Азов" Богдана "Тавра" Кротевича, о том, что произошло в Оленовке, удалось узнать уже в Чернигове, после возвращения из плена.

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"Мы думали, что нас меняют последними", - отметил Кротевич.

Он сказал, что сейчас ведется работа, чтобы составить точные списки украинских военных, которые находились в Оленовке в день российского теракта. Четкого ответа относительно количества погибших пока предоставить невозможно.

"В отношении Оленовки и относительно теракта – сначала собирал списки я. Сначала мне дали списки те, которые выложила Российская Федерация. Сейчас мы провели опрос. Он еще не завершен. По спискам Российской Федерации, я точно не помню, там 53 или 54 человека. По нашим спискам, пока 41 военнослужащий. Но мы не всех опросили. Списки собираются работа ведется", - подчеркнул Кротевич.

По его словам, есть информация, что во время теракта в Оленовке одного из раненых вывозили в больницу.

"Он был тяжелораненый, но живой. После того, как его вывезли в больницу, его судьба неизвестна", - добавил он.

Теракт в Еленовской колонии и обмен пленными

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовке в Донецкой области произошел взрыв, в результате которого разрушено здание, где содержались выведены с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия.

Украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

3 августа агентство Reuters сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил о запуске миссии по установлению фактов об убийстве украинских военнопленных в Еленовке.

13 сентября представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что в колонии оккупированной Еленовке улучшили бытовые условия для пленных накануне предполагаемого визита миссии ООН.

21 сентября состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого освобождены 215 украинских защитников. Среди них – восемь раненых во время теракта в Еленовке.

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