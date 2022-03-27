В результате вражеского обстрела часть домов в селе в Запорожской области непригодны для жизни.

Российские оккупанты обстреляли село Веселянка в Запорожской области, в результате чего были повреждены несколько десятков домов, среди мирных жителей есть травмированные.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Отмечается, что 26 марта российские войска совершили артобстрел из вражеской техники по домам мирного населения села Веселянка Запорожского района.

"В результате обстрела повреждены линии электропередач, поражены несколько десятков частных домов. В результате - часть из них не пригодны для жизни и находятся в аварийном состоянии, другие - имеют повреждения разной степени", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела есть травмированные граждане.

"Вражескому нападению подверглись также другие объекты инфраструктуры, большинство из которых полностью разрушены", - говорится в сообщении.

По всем фактам военных преступлений следователи начали уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, войска Российской Федерации ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, а также города, которые находятся рядом - Гостомель, Бучу и Ирпень.

26 марта стало известно, что враг обстрелял город Боярка, были повреждены частные дома, многоэтажка, гаражи и другая недвижимость. По предварительным сведениям, ранены четыре мирных жителя, в частности, один ребенок.

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