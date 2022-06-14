С этих позиций захватчики в течение месяца целенаправленно расстреливали гражданское население, которое пыталось эвакуироваться.

Украинские воины впервые показали "посадку смерти" - небольшую полосу насаждений под Харьковом, с которого враг месяц расстреливал мирных украинцев, которые пытались эвакуироваться. В конце марта эти позиции разгромили украинские воины.

Видео с места событий опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Враг занял посадку в конце февраля и оттуда артиллерией и танками вел прицельный огонь по машинам гражданских, которые пытались эвакуироваться из города. 26 марта позиции российских оккупантов были уничтожены.

"Каждый метр освобожденной земли политый кровью, но, что важно, не только наших воинов, но и оккупантов", - отметил Залужный.

Командир минометной батареи 92-й отдельной механизированной бригады Дмитрий рассказал, как украинские военные выбивали российских оккупантов из "посадки смерти". Воин вспоминает, что оккупанты "жили как свиньи".

"Непонятно, где, кто, где огневая позиция. Просто какая-то куча мусора, а они там сидят. Они зашли или 26-го, или 27-го февраля, и с этой посадки они вели огонь по Окружной дороге, не давая возможность гражданским выехать или заехать в город. Расстреливали всех. 26 марта мы отсюда их выбили", – рассказал Дмитрий.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области украинские воины уничтожили штаб, склад с боеприпасами и техникой оккупантов. Атаку сняли с воздуха.

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