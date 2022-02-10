Экс-лидер "Правого сектора", считает "клоунами" тех, кто говорит о неспособности украинских военных защитить Родину.

Экс-лидер "Правого сектора" и неофициальный советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош оценил готовность Украины к полномасштабному вторжению России. Он отметил, что сейчас мы готовы к наступлению врага лучше, чем полгода назад.

Об этом Ярош рассказал в интервью для программы "Первые лица" на "24 канале".

Так, он поделился мыслями о том, будет ли РФ устраивать полномасштабное вторжение в Украину. На фоне информации о продолжении стягивания войск России и Беларуси к нашим границам, этот вопрос беспокоит многих.

"Не знаю. На мой взгляд, в данной ситуации надо пользоваться старым римским лозунгом: хочешь мира - готовься к войне. Все должно быть направлено именно на это. То есть не паниковать, не бояться, а готовиться к битве. Попрут - ну будем их убивать. Не попрут - не будем убивать, все очень просто", - рассказал Ярош.

Экс-лидер "Правого сектора также оценил готовность ВСУ к войне с РФ. Ведущая программы напомнила Ярошу слова украинофоба и российского депутата Владимира Жириновского о том, что российские войска якобы могут уничтожить всех украинских защитников за 30 минут. Также она вспомнила заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что война с Украиной может закончиться всего за 3-4 дня. Ответ Яроша был жестким:

"На самом деле то, что произносят клоуны, комментировать обычно не приходится. Жириновский, Лукашенко - это реально клоуны, которые никогда не видели, что такое война... ".

По словам Яроша, слушать людей, которые ничего не понимают в войне, не стоит.

"Украинские вооруженные силы на данный момент готовы очень неплохо. Гораздо лучше, чем мы были готовы даже пол года назад. И здесь многое зависит от тех назначений, которые состоялись летом этого года", - добавил он.

Читайте такжеОпубликована карта "блокады" портов Украины на время ученый РФ в Черном море с 13 февраляПо мнению Яроша, во время возможного вторжения главное, чтобы к этому было готово общество и политическое руководство. Если такая готовность будет, если будет единство общества и не будет дестабилизирующих факторов, которые могут расшатать это единство, то Украина будет способна отразить любое наступление, отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Ярош сказал, какое страшное решение принял Путин в отношении Украины.

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