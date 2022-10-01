Скорее всего, противник позвонил жене из Лимана.

Оккупант рассказал жене, что его подразделение находится в окружении ВСУ. Украинские защитники ликвидировали много людей из разведывательной роты рашиста. Остальным едва удалось уйти из-под ударов.

Перехват разговора рашиста с женой опубликовал пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины в официальном Telegram-канале.

"Мы в кольце, Люб. Нам п*зда скоро. Я просто позвонил попрощаться, позвонил. Никому, слышишь? Никому не говори вообще. Тут п*здец, короче", — заявил оккупант надломленным голосом.

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Далее рашист сообщил, что из его разведгруппы осталось мало людей. Выжившие едва ушли из-под ударов ВСУ. Судя по голосу, оккупант морально сломлен и готов к смерти. Он прямо заявил в разговоре: "Мне уже пох*ру на эту связь. Пускай, на*уй, пеленгуют, пускай сюда прилетит".

Вероятнее всего, оккупант находится в районе Лимана. Именно там сейчас расположена российская группировка, которая оказалась в окружении.

Освобождение Лимана: что известно

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что взятие Лимана в кольцо находится на завершающем этапе: "Под огневым контролем Вооруженных сил Украины фактически все подходы, логистические пути противника по которым он доставлял боеприпасы и живую силу".

Согласно прогнозам аналитиков из американского Института изучения войны, ВСУ освободят Лиман в течение следующих 72 часов, то есть до 4 октября. Украинские защитники отрезали единственный путь отхода для россиян по дороге Кременная-Торское.

В вечернем обращении 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский тоже отметил успехи ВСУ на востоке, в частности, возле Лимана. Он поблагодарил воинов за их работу, но подробностями не поделился.

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