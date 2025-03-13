Несмотря на сложную ситуацию, украинцы не собираются сдаваться.

Украинские и западные аналитики считают, что вести войну будет гораздо сложнее, если президент США Дональд Трамп окончательно прекратит военную помощь. Потеря американской разведки и спутниковой системы Starlink станет огромной неудачей в случае такого сценария, пишет Financial Times.

"Если Америка нас покинет, будет очень трудно. Без Starlink будет очень сложная ситуация. Если они вернут его обратно, это будет предательством демократии и свободы", - подчеркнул украинский боевой медик Павел.

По словам украинских военных, аналитиков и чиновников, Украина сможет продержаться на войне без помощи США минимум полгода. Однако они отмечают, что это может быть и дольше, если Европа заполнит этот пробел в вооружении.

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"Мы не прекратим воевать. Ситуация на фронте не такая уж и безнадежная. Россияне не могут захватить крупные города, у них нет живой силы, и они тоже истощены. Худший сценарий - это то, что они смогут захватить чуть больше территории. Как-то выживем", - отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Какая самая большая проблема Украины

В то же время самой большой проблемой Украины является не дефицит оружия или боеприпасов, а именно нехватка мужчин, считают западные чиновники.

"Очень трудно выполнить план набора. Цель - около 30 000 в месяц, но никто не хочет быть последним завербованным - или убитым", - объяснил высокопоставленный западный военный чиновник.

Несмотря на то, что звучат заявления об уменьшении призывного возраста в Украине, многие против этого. В частности народный депутат Юлия Клименко считает, что такое решение ускорит отток молодых мужчин за границу и создаст демографический кризис.

"Трагедия заключается в том, что матери отправляют 16-летних ребят из страны, чтобы они не шли служить", - добавила она.

Клименко акцентировала, что правительство должно проводить более эффективную мобилизацию мужчин старшего возраста. Также нардеп отмечает плохой уровень подготовки, которую предоставляют некоторые армейские подразделения. По ее словам, это является последствиями неэффективной призывной системы Советского Союза.

"Люди боятся, что их отправят без подготовки и без оружия. Они не хотят быть мясом", - объяснила политик.

В FT отметили, что без помощи США Украина будет вынуждена столкнуться с двумя главными факторами:

как быстро она сможет расширить собственную оборонную промышленность;

сможет ли Европа заполнить пробел, оставленный американцами.

Технологии, которые могут сыграть на руку Украине

В то же время известный правительственный советник Мустафа Найем говорит, что переход за последние годы от обычной наземной к высокотехнологичной войне увеличивает шансы Украины продолжать сражаться. Он отметил, что поле боя сейчас - это "зона поражения глубиной 10-15 км, контролируемая дронами и роботами".

По его словам, насущной потребностью Украины является не увеличение количества такого оружия, как танки, а финансы, чтобы инвестировать их в производство беспилотников.

"Если вы спросите фронтового командира: "Вы хотите Himars (пусковые установки высокоточных ракет - УНИАН) или 10 000 беспилотников в месяц?", они скажут 10 000 беспилотников в месяц. Те, кто на передовой, уже начинают думать, как заполнить этот пробел. Многие на передовой изобретают и изготавливают собственное оружие", - акцентировал Найем.

В частности, в Украине производство БпЛА стремительно возросло и должно достичь 2,5-3 млн единиц в 2025 году. Генеральный директор компании TAF Drones, которая является одним из ведущих производителей в области беспилотников, Александр Яковенко рассказал, что в прошлом году было изготовлено 400 тысяч дронов. По его прогнозам, 2025 "будет годом наземных дронов" или роботов на колесах, которые используются для эвакуации раненых или доставки грузов.

В свою очередь он предупредил, что российские оккупанты быстро адаптируются к новой форме войны.

"Два года назад мы были на несколько шагов впереди них. Сейчас мы только на шаг впереди. Если мы что-то делаем, то они создают систему противодействия. Мы все еще первыми внедряем инновации, но они также имеют хорошие продукты", - объяснил разработчик.

Поэтому Найем высказал мнение, что Украина может воевать без Америки "и даже побеждать", однако до тех пор, пока Европа поддерживает страну.

Роль Европы в войне

Однако европейские запасы вооружения быстро исчерпались после начала полномасштабного вторжения РФ, а правительства Европы не спешат наращивать производство.

"Члены Альянса тратят недостаточно быстро, чтобы выровнять кривую промышленных мощностей", - добавил высокопоставленный западный чиновник.

Кроме того, некоторые лидеры ЕС опасаются, что Дональд Трамп может наказать их, если увидит, что их усиленная военная поддержка Украины мешает его мирному соглашению.

"Вполне возможно, что американцы в какой-то момент будут активно возражать против того, что мы делаем", - отметил высокопоставленный европейский дипломат.

В Financial Times подытожили, что многие украинцы хотят завершения войны, но нет точной уверенности в том, что предварительные переговоры между официальными лицами США и Украины приведут к прочному миру.

"Да, с каждым днем, с каждым годом становится все труднее вести войну. Мы устали. Но я сразу говорю себе, что если я сдамся, то мое положение не улучшится. И это правда об Украине. Если мы сдадимся, это не улучшит нашу ситуацию. Это сделает ее гораздо хуже", - отметил нардеп Мережко.

США и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, 12 марта стало известно, что США полностью возобновили поставки помощи для Украины. Кроме того, страна в полном объеме возобновила обмен разведывательной информацией между Киевом и Вашингтоном.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Украина и Америка обсудили вопрос территориальных уступок. По его словам, в этом конфликте нет военного решения.

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