Во время миссии ни один из польских полицейских не пострадал.

Польская полиция в течение пяти месяцев тайно разминировала Киевскую область Украины. 98 правоохранителей работали над зачисткой деоккупированной территории.

Как пишет Wirtualna Polska? редакция знала о секретной миссии, но не могла об этом сообщить до официального подтверждения от Главного управления полиции, что все полицейские Польши пересекли границу и уже находятся в безопасности на территории страны.

Отмечается, что в 2022 году Украина обратилась к членам полицейской оперативной группы, объединяющей специальные антитеррористические подразделения Европейского Союза, ATLAS. Киев попросил направить саперов для разминирования деоккупированной территории.

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Однако, только Польша согласилась помочь Украине. Другие страны заявили, что проводить миссию в стране, где идет война, слишком опасно. В результате польские пиротехники оказались единственными, кто мог помочь ей с этим вопросом, поскольку в Украине нет достаточного количества саперов для оперативного выполнения задачи.

Летом решением Министра внутренних дел и администрации был создан Гуманитарный контингент полиции в составе офицеров Отдельного контртеррористического подразделения полиции. В Украину отправили только добровольцев. Они пересекли границу в начале октября.

Одной из первых задач польских пиротехников была расчистка территории одного из аэропортов под Киевом. Всего они убрали 2000 взрывоопасных предметов. В частности, была расчистка дорог и полей от противотанковых и противопехотных мин. Во время миссии ни один из польских полицейских не пострадал. В последние недели приняли решение о ее завершении.

Война в Украине и мины

По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на 8 декабря 2022 года в Украине так называемое "минное загрязнение" охватывало около 170 тысяч квадратных километров. То есть более четверти территории страны.

По состоянию на 29 января 2023 года издание Sky News назвало Украину самой заминированной страной мира.

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