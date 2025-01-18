На Покровском направлении враг обычно применяет автомобильную технику, рассказал начальник пресс-службы 14-й штурмовой бригады НГУ "Червона Калина".

Российские оккупанты пытаются обойти Покровск с левого и правого флангов, ведь не наступают вплотную из-за значительных потерь. Об этом заявил подполковник, начальник пресс-службы 14-й штурмовой бригады НГУ "Червона Калина" Николай Коваль в эфире "Еспресо".

"Их потенциал для обхода позиций ВСУ постоянно снижается. Мы ежедневно отбиваем по 50-70 штурмов на Покровском направлении. Бывают и более интенсивные атаки, но тактика противника по обходу Покровска пока не меняется", - объяснил военный.

Он добавил, что 14-я штурмовая бригада НГУ "Червона Калина" недавно отразила штурм, во время которого противник использовал бронированную технику БМП.

Видео дня

"Мы остановили атаку, подбили и уничтожили технику. На направлении враг обычно применяет автомобильную технику, иногда даже мотоциклы, а также штурмовые группы до 10 человек. Мы готовим все возможные варианты для сохранения жизни и здоровья наших побратимов. Запасные позиции и рубежи всегда готовы для защиты бойцов", - заверил Коваль.

Подполковник отметил, что иногда россияне пытаются выдавать себя за гражданских людей, одеваясь, как мирные жители. Однако бойцы ВСУ их обнаруживают и призывают людей эвакуироваться из города.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее в ОСУВ "Хортица" рассказали, есть ли россияне в Покровске. По словам военных, такая информация не соответствует действительности, на подходе к городу идут ожесточенные бои.

В то же время Институт изучения войны сообщал, что РФ готовит блокаду Покровска и Мирнограда, чтобы заставить украинские войска отступить из этих городов.

Вас также могут заинтересовать новости: