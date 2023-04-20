Мужчина дважды зашел в закрытый морской торговый порт "Севастополь" для загрузки награбленным украинским зерном.

Еще одному капитану российского судна сообщили о подозрении в перевозке награбленного украинского зерна через временно оккупированный Крым.

В сообщении в Telegram-канале прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя отмечается, что они сообщили о подозрении российскому капитану судна "М. Андреев". Его действия квалифицированы по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины).

"Установлено, что гражданин РФ на российском судне "М. Андреев" совершил два захода в закрытый морской торговый порт "Севастополь" для загрузки награбленным украинским зерном. Осознавая противоправность своих действий, капитан периодически выключал "AIS" (автоматическая идентификационная система) и вносил в нее фиктивные сведения относительно курса судна, которое направлялось якобы в порты РФ, а не в закрытые морские порты оккупированного полуострова", - рассказали в прокуратуре, отметив, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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В прокуратуре отметили, что после полномасштабного вторжения в Украину, Россия начала активно использовать временно оккупированный Крым как "серую зону" для перевозки и дальнейшего сбыта награбленного украинского зерна в третьи страны.

"Прокуратура автономии установила и сообщила о подозрениях оккупационному министру "сельского хозяйства Республики Крым", директору компании-владелицы кораблей РФ и 10 капитанам российских судов, которые причастны к перевозке награбленного украинского зерна через Крым", - говорится в сообщении.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о российском капитане Геннадии Коржове.

Кража украинского зерна: что известно

Напомним, что по данным Bloomberg российские оккупанты собрали на территории Украины пшеницы на сумму не менее 1 миллиарда долларов.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов сообщали, что к перевозке краденого зерна могли привлечь российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев".

В сентябре Украина наложила аресты на российские корабли, которые заходили в порты оккупированного Крыма и вывозили зерно. Речь идет о судах "Амур 2501", "Александр Грин", "М. Андреев", "Федор", "Св. Константин" и "Капитан Корчин".

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