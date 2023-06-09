РФ намерена распространять лживые материалы с целью создания политического кризиса в Украине, отметили в ГУР.

Российская Федерация подготовила информационную кампанию с целью дискредитации Украины и президента Владимира Зеленского, чтобы переложить на Украину ответственность за подрыв дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook. "Государство-агрессор подготовило очередную информационную спецоперацию по дискредитации Украины и ее военно-политического руководства", - говорится в сообщении.

В частности, совместными усилиями разведывательного сообщества Украины получена информация о том, что российским агентством социального проектирования запущен новый этап кампании по дискредитации украинского военного командования и государственных деятелей.

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"В ее рамках подготовлена серия провокационных материалов, которые, по замыслу авторов, должны переложить на Украину ответственность за подрыв дамбы Каховской ГЭС и создать предпосылки политического кризиса", - сообщили в разведке.

Подготовленные врагом заголовки публикаций имеют так называемый "кликбейтный" характер и содержат прямые обвинения в адрес военно-политического руководства, в частности, президента Украины.

Российская информационная кампания направлена на распространение фальшивых сообщений:

"Так не доставайся ты никому! Отчаявшись добиться успеха в возможном наступлении, Зеленский перешел к тактике выжженной земли, но направленной против своего народа";

"Взрыв дамбы должен "смыть" Зеленского";

"Зеленский делает все, чтобы перестать быть "нашим мерзавцем";

"Подрыв дамбы утопит Зеленского и Украину".

"Под каждым материалом будут размещаться комментарии с фейковых аккаунтов, вроде бы от имени украинских и иностранных читателей. Они должны создать впечатление "живой" дискуссии и привлечь к обсуждению реальных пользователей сети", - отметили в разведке.

Кроме того, имеющийся бюджет проекта составляет около $6 млн с возможностью дальнейшего увеличения.

Подрыв Каховской дамбы - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 6 июня ночью россияне взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый спуск воды из водохранилища, который вызвал затопление территорий ниже по течению Днепра.

Украинские власти объявили об эвакуации населения из подтопленных районов. Впрочем, россияне на захваченных территориях не позволяют эвакуировать людей. Более того, захватчики вчера, 8 июня, обстреляли места эвакуации людей в Херсонской области, в результате чего есть жертвы и много пострадавших.

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