Смерть подполковника без указания причины также подтвердил глава городского округа благодарности Ставропольского края Александр Теньков.

Российские СМИ сообщают, что подполковник Дмитрий Лисицкий, которого ликвидировали украинцы (именно так писали накануне СМИ) на самом деле покончил с собой в своей квартире в Ставрополе, а не в зоне боевых действий с Украиной.

По данным Осторожно Media, высокопоставленный военный десантно-штурмового воздушного полка, которому было присвоено звание Героя России, совершил самоубийство в воскресенье утром, он воспользовался своим охотничьим ружьем. Сослуживцы утверждают, что в последнее время Лисицкий был в подавленном состоянии и говорил о самоубийстве, предположительно — из-за жалобы на его неправомерные действия в отношении личного состава.

Смерть подполковника без указания причины также подтвердил глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков.

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Смерть Лисицкого - детали

Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали топ-офицера армии оккупантов Дмитрия Лисицкого, устроившего Иловайский котел для украинских защитников в 2014 году.

Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247 полка, которая атаковала украинские подразделения, прорывавшиеся из окружения в Иловайске в районе села Горбатенко. За войну в Украине в январе 2015-го Лисицкий был награжден званием Герой России.

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