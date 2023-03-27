Российские СМИ сообщают, что подполковник Дмитрий Лисицкий, которого ликвидировали украинцы (именно так писали накануне СМИ) на самом деле покончил с собой в своей квартире в Ставрополе, а не в зоне боевых действий с Украиной.
По данным Осторожно Media, высокопоставленный военный десантно-штурмового воздушного полка, которому было присвоено звание Героя России, совершил самоубийство в воскресенье утром, он воспользовался своим охотничьим ружьем. Сослуживцы утверждают, что в последнее время Лисицкий был в подавленном состоянии и говорил о самоубийстве, предположительно — из-за жалобы на его неправомерные действия в отношении личного состава.
Смерть подполковника без указания причины также подтвердил глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков.
Смерть Лисицкого - детали
Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали топ-офицера армии оккупантов Дмитрия Лисицкого, устроившего Иловайский котел для украинских защитников в 2014 году.
Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247 полка, которая атаковала украинские подразделения, прорывавшиеся из окружения в Иловайске в районе села Горбатенко. За войну в Украине в январе 2015-го Лисицкий был награжден званием Герой России.