Спутниковые снимки демонстрируют, что было повреждено только одно здание и анализ фото свидетельствует о термобарическом взрыве изнутри.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк привел три доказательства, что военное преступление в Еленовке было именно терактом российских оккупантов.

Об этом Подоляк сообщил в Twitter.

"Медиа и дальше пишут об "ударе по Еленовке". Но есть ли хоть одно доказательство удара?",- заявил Подоляк.

В этой связи советник руководителя ОП перечислил три момента, которые свидетельствуют, что в колонии в Еленовке произошел именно теракт, а не удар.

В частности, во-первых, по его словам, спутниковые снимки демонстрируют, что повреждено только одно здание.

Во-вторых, именно в эту колонию перевели пленных прямо перед терактом.

И в-третьих, как отметил Подоляк, анализ фото свидетельствует о термобарическом взрыве изнутри.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля раздался взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка. Было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. В Украине заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ и срыва поставок оружия.

По данным разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК"Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца Евгения Пригожина.

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